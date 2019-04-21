، مسؤول بأمانة مكة: افتتاح مشروع طريق عمر قاضي الأسبوع القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى لـ"الخليج 365" ما تم تداوله من مقطع فيديو حول افتتاح المشروع أمس

نفى مصدر مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة فتح مشروع كوبري عمر قاضي بالشرائع أمس، وذلك بعد انتشار مقطع متداول يفيد بفتحه.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" إنه لا يزال يجري حاليًا الأعمال الإنشائية النهائية للمشروع، وستستكمل بعض تفاصيله، كتعبيده بالأسفلت، وإزالة مخلفات المواد الإنشائية؛ لتتم تهيئته بشكل كامل قبل افتتاحه رسميًّا من قِبل أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خلال الأسبوع القادم.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر فيه أحد الأشخاص يسير بمركبته فوق جسر عمر قاضي بالشرائع، ويفيد بأن أمانة العاصمة المقدسة افتتحت الطريق، وأنه أول شخص يسير عليه، استغل فيه ذلك الشخص انشغال المقاول في متابعة سير العمل في المشروع، وتخطى الحواجز، وسار على الكوبري. وهذا مخالف؛ إذ قد يشكل خطورة بالسير عليه والمشروع لم ينتهِ بشكل نهائي؛ وعليه نحمِّل أي تبعات تحدث لكل من يسير على الكوبري وهو لم يكتمل بشكل نهائي.

يُشار إلى أن "الخليج 365" نشرت تقريرًا ميدانيًّا مصورًا على كوبري عمر قاضي بتاريخ 27 ربيع الأول من عام 1440 هـ بعنوان ("الخليج 365" ترصد تعثر مشروع كوبري "عمر قاضي" لمدة 3 سنوات.. والمواطنون: إلى متى؟). كما رصدت عدسة "الخليج 365" تعثر مشروع كوبري طريق عمر قاضي بالشرائع، وذلك على الرغم من أهمية سرعة إنجاز المشروع الذي سيسهم في إنهاء الضغط المروري على كوبري الحجز، ويفك كثيرًا من اختناقات السير بأحياء الشرائع، خاصة لمن يرغب بسلوك طريق الملك فيصل باتجاه مكة المكرمة؛ إذ مضى على تعثره أكثر من ثلاث سنوات؛ إذ كان المفترض إنجازه عام 1437 هـ وفقًا للخطة المعدة له.