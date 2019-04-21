“التعليم” التسجيل في رياض الأطفال.. غداً

دعت وزارة التعليم كافة أولياء الأمور الراغبين تسجيل أطفالهم في مراحل رياض الأطفال، الدخول على نظام نور الإلكتروني عن طريق الحساب الخاص لولي الأمر، وذلك حسب تواريخ ميلادهم وفق المستويات الآتية:

المستوى الأول من كان تاريخ ميلاده من 1437/1/4 الموافق 2015/10/17م إلى 1438/1/3هـ الموافق 2016/10/4م (يقتصر القبول فيه على الروضات الأهلية والعالمية)

المستوى الثاني من كان تاريخ ميلاده من 1436/1/4هـ الموافق 2014/10/28م إلى 1437/1/3هـ الموافق 2015/10/16م.

Advertisements

المستوى الثالث من كان تاريخ ميلاده من 1435/1/4هـ الموافق 2013/11/7م إلى 1436/1/3هـ الموافق 2014/10/27م.

وأعلنت وزارة التعليم عن عدد من الضوابط والآليات المنظمة لتسجيل الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ وذلك تيسراً لقبولهم وانتظامهم في الروضات. ونصت الضوابط على أن يبدأ قبول الأطفال في هذه المرحلة يوم غد (الأحد) 1441/8/16هـ الموافق21/ 4 / 2019 م، وتكون الأولوية في الروضات الحكومية للسعوديين، ولغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية، على أن تتولى إدارات التعليم في المناطق عمليات الإشراف والمتابعة. تجدر الإشارة إلى أن هذا التنظيم يأتي من أجل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1441هـ والذي يبدأ بتاريخ 1441/1/2هـ الموافق 2019