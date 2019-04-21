رياضي / نتائج مباريات الجولة الـ33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم



ستراسبورغ - نيس 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 أبريل 2019 م واس

خسر فريق ستراسبورغ اليوم من مضيفه فريق مونبيلييه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دو لامينو في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وذلك ضمن مبارات الأسبوع الـ 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع نادي مونبيلييه رصيده إلى 51 نقطة في المركزالسادس، بينما حل نادي ستراسبورغ في المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

وفي مدينة نيس، تغلب فريق كاين على فريق نيس بهدف دون مقابل قي المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة ذاتها.

وبهذه النتيجة، رفع نادي كاين رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، بينما تراجع نادي نيس إلى المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة.

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