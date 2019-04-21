السعودية اليوم / 8 ألاف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في مدارس تعليم رجال ألمع غدا



محايل 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

يؤدي أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية صباح غد الأحد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في مدارس رجال ألمع .

وأكد مدير التعليم إبراهيم بن يحيى كدوان ، جاهزية المدارس واستعداد قادة وقائدات المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، مشيدًا بجهودهم في التهيئة والاستعداد لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن طيلة فترة الاختبارات سيساند الميدان التربوي المشرفون التربويون والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل، داعيًا المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

وأفاد أن عدد الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية بلغ أكثر من 8 آلاف في «122» مدرسة فيما أعدت المدارس لجانًا داخلية لمتابعة الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان أداء الاختبارات، التي تهدف إلى قياس مدى ما اكتسبه الطلاب والطالبات خلال الفصل الدارسي الثاني .

// انتهى //.

23:53ت م

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