السعودية | قريبا .. إطلاق خطة توطين المهن القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي

المناطق - الرياض

أفصحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن إطلاق خطة لتوطين قائمة من المهن القيادية والتنفيذية في القطاع السياحي قريبا، مشيرة إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركاء القطاع الخاص يعكف على إعدادها وتجهيزها حاليا.

وذكرت الهيئة وفقا لـ”الاقتصادية” أن نسبة التوطين لجميع الأنشطة في القطاع بلغت 22.9 في المائة بحسب أحدث الدراسات الميدانية، مضيفة أنه من المستهدف رفع معدل النسبة لعام 2020 إلى 23.2 في المائة، وقد تتجاوز ذلك نظرا لنمو القطاع في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى إصدار 46 رخصة إرشاد سياحي خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 8 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد المرشدين السياحيين في المملكة 595 مرشدا في جميع مناطق السعودية وجاءت أعلى ثلاث مناطق، منطقة الرياض بعدد 99 مرشدا يليها جدة بـ93 مرشدا سياحيا، وثالثا منطقة الأحساء بـ68 مرشدا، فيما يتوزع الباقون على جميع المناطق.

وبالنسبة لأجر المرشد السياحي، قالت الهيئة إنه يتوقف على عوامل عدة منها طبيعة العرض والطلب على البرامج السياحية، وكذلك الميزات التنافسية التي يملكها المرشد السياحي مثل إتقان لغات أجنبية وعدد سنوات الخبرة وغيرها، لكن طبقا لما تذكره الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، فإن دخل المرشد السياحي للبرنامج السياحي يراوح بين 300 و1000 ريال في اليوم حسب خبرته وكفاءته ما يعني أن متوسط أجر اليوم الواحد للمرشد السياحي يبلغ نحو 600 ريال.