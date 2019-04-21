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2019-04-21 ميليشيا الحوثي ترتكب أكثر من 4 آلاف انتهاك للحريات الإعلامية خلال عام متابعات الخليج 365 - واس أكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ما لا يقل عن 4300 انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، بينها 18 حالة قتل.

وقالت المنظمة خلال إطلاق تقريرها السنوي إن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران ارتكبت ما نسبته 98.2 في المئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضي وسط صمت دولي مريب وتجاهل المنظمات الأممية.

وطالبت المنظمة اليمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.









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