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الان تتابع “الأرصاد” تحذر: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل
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أصدر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة تتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وتشمل (حرض- الأحساء- سلوى- والأجزاء المجاورة)، والرياض وتشمل (الخرج- الأفلاج- حوطة بني تميم- الرقيمة- وادي الدواسر والأجزاء المجاورة)، من الساعة 3.00 إلى 18.00 الأحد.
كما حذرت من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب في منطقتي عسير والباحة من الساعة 2.00 إلى 9.00 الأحد.
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