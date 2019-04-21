شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«نفحات روحانية».. «ابن الخرج» يصدح في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد اللحياني (مكة المكرمة) @okazonline

نفحات روحانية ستصدح في أرجاء مكة المكرمة منطلقة من المسجد الحرام، حين يؤم الدكتور ياسر الدوسري المصلين خلال شهر رمضان المبارك، بعد صدور الموافقة بتكليف ثلاثة أئمة لإمامة المصلين بصلاتي التراويح والقيام خلال الشهر الكريم.

وقد حصل الدوسري الذي ولد في محافظة الخرج عام 1400 للهجرة سنة 1980 للميلاد ومتزوج ولديه بنتان وولدان، على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل كأمين عام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن بالدفاع الجوي، وبعد سبع سنوات درس الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في نفس الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراة بقسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء برسالته تحت عنوان «الفروق الفقهية عند الحنفية في البيوع».

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وقام الدوسري بإمامة العديد من المساجد ومنها مسجد عبد الله الخليفي لسنتين ثم مسجد الكوثر لعدة سنوات ثم جامع الإمام عبد الله بن سعود لخمس سنوات وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز لسنوات ثم إمامة جامع الدخيل في مدينة الرياض منذ سنة 1426 للهجرة، وعُيِّن في شهر رمضان 1436 للهجرة (2015 للميلاد) كإمام للمصلين في صلاة التراويح.الشيخ هو أيضاً عضوٌ بهيئة التدريس (كمحاضر ثم أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، وعضو في العديد من الجمعيات مثل الجمعية الفقهية العلمية السعودية، والجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه، والجمعية السعودية للدراسات الدعوية، وعضو لجنة أوروبا في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وعضو في جمعية البر بمدينة الخرج.

وقام الشيخ بإمامة العديد من المساجد ومنها عبد الله الخليفي لسنتين ثم الكوثر لعدة سنوات ثم جامع الإمام عبد الله بن سعود لخمس سنوات وجامع الشيخ عبد العزيز بن باز لسنوات والدخيل في مدينة الرياض منذ سنة 1426 للهجرة، وعُيِّن في شهر رمضان 1436 للهجرة (2015 للميلاد) كإمام للمصلين في صلاة التراويح.

كما تتلمذ على يد العديد من الشيوخ ومنهم عبد الله بن جبرين، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة، صالح الفوزان، صالح بن عبد الله بن حميد، سعد الشثري، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، محمد بن حسن آل الشيخ، يعقوب الباحسين، عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.