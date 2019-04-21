، القادسية : فلاتة ادعى الإصابة أكثر من مرة .. وغاب عن التدريبات 9 أيام متتالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد ظهوره بفيديو ينتقد أوضاع الفريق

أصدرت إدارة الفريق الكروي الأول بنادي القادسية بيانًا ردت فيه على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه اللاعب عدنان فلاتة منتقدًا الأوضاع داخل الفريق وطريقة عمل المدرب.

وقالت الإدارة "اطلعنا على الفيديو المتداول للاعب عدنان فلاتة والذي انتشر في منصات التواصل الاجتماعي وتوضيحًا لما تحدث عنه فإننا نؤكد أن كلامه عارٍ من الصحة وأن جميع اللاعبين لدينا كإدارة كرة وكذلك الجهاز الفني سواسية ولا فرق بينهم كما نؤكد أن الجميع كان واقفًا مع اللاعب بما فيهم مدرب الفريق الكابتن بندر باصريح.

وأوضحت إدارة الفريق في بيانها لجمهور القادسية على وجه الخصوص وللوسط الرياضي بشكل عام، قائلة إن اللاعب الذي ادعى المظلومية وإنه مقهور على وضع الفريق حدث منه التالي:

1- اللاعب كان غائبًا عن التمارين لمدة 9 أيام متواصلة قبل المباراة الأخيرة وتم تطبيق النظام بحقه حسب لوائح الاحتراف وهو الشيء الذي أزعجه.

2 - في فترات سابقة كان اللاعب يطالب بإجازة بالأيام بسبب ظروفه العائلية وكان الجميع واقفًا معه على الرغم من حاجة الفريق إليه.

3 - كل المدربين السابقين للفريق كانوا متذمرين من عدم انضباطيته وعدم جديته في التمارين وتكرار ادعائه الإصابات.

وأكدت إدارة الكرة بالفريق أنها سوف تطبق بحقه جميع العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وتؤكد للجميع أن شعار وكيان القادسية أكبر من أي لاعب أو شخص مهما كان حجمه أو وضعه.