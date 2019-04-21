- 1/3
- 2/3
- 3/3
بعد أن أعلن عددٌ من الإدارات التعليمية المستحقين للحوافز في الإجازة، ومنهم منسقو ومنسقات الأمن، تطبيق قرار الوزارة بمعاملتهم في المدارس معاملة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية نفسها، إلا أن الكثير من الإدارة مازالت تلتزم الصمت والتجاهل في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وتلقت "الخليج 365" الكثير من الشكاوى بخصوص منسقي الأمن والسلامة المدرسية بجدة وبعض المدن الأخرى، أعرب فيها المتضررون عن استيائهم بسبب عدم إصدار "التعليم" تعميمًا لمدارسهم يحدد الإجازة تماشيًا مع قرار الوزارة السابق الذي حدد إجازتهم مع حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وأوضحوا أن عددًا من الإدارات التعليمية أعلنت المستحقين للحوافز، ومنها إدارة تعليم مكة المكرمة، حيث اعتمدت حوافز المعلمين والمعلمات في المجالات التالية: الصف الأول الابتدائي، المكلفين بالندب كليًا أو جزئيًا، منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية، مشرفي ومشرفات النقل المدرسي.
وطالب منسقو ومنسقات الأمن والسلامة بتعليم جدة بتطبيق النظام باعتماد الحوافز أسوة بغيرهم من الإدارات الأخرى، بحيث تشملهم مع زملائهم وزميلاتهم من معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
"تعليم جدة".. "إدارة" تعلن عن الحوافز و"أخرى" تتجاهل! والمتضررون: أين حافز إجازتنا؟!سعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-21
بعد أن أعلن عددٌ من الإدارات التعليمية المستحقين للحوافز في الإجازة، ومنهم منسقو ومنسقات الأمن، تطبيق قرار الوزارة بمعاملتهم في المدارس معاملة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية نفسها، إلا أن الكثير من الإدارة مازالت تلتزم الصمت والتجاهل في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وتلقت "الخليج 365" الكثير من الشكاوى بخصوص منسقي الأمن والسلامة المدرسية بجدة وبعض المدن الأخرى، أعرب فيها المتضررون عن استيائهم بسبب عدم إصدار "التعليم" تعميمًا لمدارسهم يحدد الإجازة تماشيًا مع قرار الوزارة السابق الذي حدد إجازتهم مع حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وأوضحوا أن عددًا من الإدارات التعليمية أعلنت المستحقين للحوافز، ومنها إدارة تعليم مكة المكرمة، حيث اعتمدت حوافز المعلمين والمعلمات في المجالات التالية: الصف الأول الابتدائي، المكلفين بالندب كليًا أو جزئيًا، منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية، مشرفي ومشرفات النقل المدرسي.
وطالب منسقو ومنسقات الأمن والسلامة بتعليم جدة بتطبيق النظام باعتماد الحوافز أسوة بغيرهم من الإدارات الأخرى، بحيث تشملهم مع زملائهم وزميلاتهم من معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:12 AM
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:24 AM
منسقو ومنسقات الأمن والسلامة يطالبون بتطبيق النظام باعتمادها أسوة بغيرهم من الإدارات
بعد أن أعلن عددٌ من الإدارات التعليمية المستحقين للحوافز في الإجازة، ومنهم منسقو ومنسقات الأمن، تطبيق قرار الوزارة بمعاملتهم في المدارس معاملة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية نفسها، إلا أن الكثير من الإدارة مازالت تلتزم الصمت والتجاهل في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وتلقت "الخليج 365" الكثير من الشكاوى بخصوص منسقي الأمن والسلامة المدرسية بجدة وبعض المدن الأخرى، أعرب فيها المتضررون عن استيائهم بسبب عدم إصدار "التعليم" تعميمًا لمدارسهم يحدد الإجازة تماشيًا مع قرار الوزارة السابق الذي حدد إجازتهم مع حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
وأوضحوا أن عددًا من الإدارات التعليمية أعلنت المستحقين للحوافز، ومنها إدارة تعليم مكة المكرمة، حيث اعتمدت حوافز المعلمين والمعلمات في المجالات التالية: الصف الأول الابتدائي، المكلفين بالندب كليًا أو جزئيًا، منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية، مشرفي ومشرفات النقل المدرسي.
وطالب منسقو ومنسقات الأمن والسلامة بتعليم جدة بتطبيق النظام باعتماد الحوافز أسوة بغيرهم من الإدارات الأخرى، بحيث تشملهم مع زملائهم وزميلاتهم من معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.
، "تعليم جدة".. "إدارة" تعلن عن الحوافز و"أخرى" تتجاهل! والمتضررون: أين حافز إجازتنا؟! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم جدة".. "إدارة" تعلن عن الحوافز و"أخرى" تتجاهل! والمتضررون: أين حافز إجازتنا؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.