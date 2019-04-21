، "تعليم جدة".. "إدارة" تعلن عن الحوافز و"أخرى" تتجاهل! والمتضررون: أين حافز إجازتنا؟! ،

محمد بن مسعود - الدمام - منسقو ومنسقات الأمن والسلامة يطالبون بتطبيق النظام باعتمادها أسوة بغيرهم من الإدارات

بعد أن أعلن عددٌ من الإدارات التعليمية المستحقين للحوافز في الإجازة، ومنهم منسقو ومنسقات الأمن، تطبيق قرار الوزارة بمعاملتهم في المدارس معاملة معلمي ومعلمات الصفوف الأولية نفسها، إلا أن الكثير من الإدارة مازالت تلتزم الصمت والتجاهل في إعطائهم حافز الإجازة مع معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.

وتلقت "الخليج 365" الكثير من الشكاوى بخصوص منسقي الأمن والسلامة المدرسية بجدة وبعض المدن الأخرى، أعرب فيها المتضررون عن استيائهم بسبب عدم إصدار "التعليم" تعميمًا لمدارسهم يحدد الإجازة تماشيًا مع قرار الوزارة السابق الذي حدد إجازتهم مع حوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.

وأوضحوا أن عددًا من الإدارات التعليمية أعلنت المستحقين للحوافز، ومنها إدارة تعليم مكة المكرمة، حيث اعتمدت حوافز المعلمين والمعلمات في المجالات التالية: الصف الأول الابتدائي، المكلفين بالندب كليًا أو جزئيًا، منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية، مشرفي ومشرفات النقل المدرسي.

وطالب منسقو ومنسقات الأمن والسلامة بتعليم جدة بتطبيق النظام باعتماد الحوافز أسوة بغيرهم من الإدارات الأخرى، بحيث تشملهم مع زملائهم وزميلاتهم من معلمي ومعلمات الصفوف الأولية.