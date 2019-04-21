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شاركت 38 سيدة في بطولة "جسمي الماسي"، التي أقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة، واستمرت شهرين؛ وذلك بهدف تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، وبرامج التمارين الرياضية، والتخلص من الدهون والوزن الزائد.
وفي التفاصيل، فإن بطولة "جسمي الماسي 2019" هي بطولة تعتبر الأولى على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأُقيمت على مدى 60 يومًا بإشراف رحمة بنت محمد جبريل، اختصاصية التغذية الرياضية الحكم الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. وجاءت محاور البطولة في التغذية الصحية، والتمارين الرياضية، بمتابعة يومية، إلى جانب العلاج النفسي الرياضي، وتأهيل رياضي شامل للوصول إلى نمط حياة صحي رياضي.
وحققت ثلاث سيدات المراكز الأولى من بين 38 سيدة شاركن في البطولة على مدى 60 يومًا. وجاءت في المركز الأول السعدية مصطفى، وفي المركز الثاني المتسابقة منى أحمد اليماني، فيما حلت في المركز الثالث المتسابقة ولاء الجفري.
وتهدف البطولة التي أُقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة إلى التخلص من الدهون والوزن الزائد، وشد الجسم، ورفع اللياقة القلبية والتنفسية، وزيادة الوزن بطريقة صحية، إضافة إلى تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، والعلاج النفسي الرياضي، إلى جانب الكوتشنج الرياضي.
تُقام لأول مرة على مستوى مكة.. 38 سيدة يشاركن في بطولة "جسمي الماسي 2019"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-21
شاركت 38 سيدة في بطولة "جسمي الماسي"، التي أقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة، واستمرت شهرين؛ وذلك بهدف تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، وبرامج التمارين الرياضية، والتخلص من الدهون والوزن الزائد.
وفي التفاصيل، فإن بطولة "جسمي الماسي 2019" هي بطولة تعتبر الأولى على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأُقيمت على مدى 60 يومًا بإشراف رحمة بنت محمد جبريل، اختصاصية التغذية الرياضية الحكم الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. وجاءت محاور البطولة في التغذية الصحية، والتمارين الرياضية، بمتابعة يومية، إلى جانب العلاج النفسي الرياضي، وتأهيل رياضي شامل للوصول إلى نمط حياة صحي رياضي.
وحققت ثلاث سيدات المراكز الأولى من بين 38 سيدة شاركن في البطولة على مدى 60 يومًا. وجاءت في المركز الأول السعدية مصطفى، وفي المركز الثاني المتسابقة منى أحمد اليماني، فيما حلت في المركز الثالث المتسابقة ولاء الجفري.
وتهدف البطولة التي أُقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة إلى التخلص من الدهون والوزن الزائد، وشد الجسم، ورفع اللياقة القلبية والتنفسية، وزيادة الوزن بطريقة صحية، إضافة إلى تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، والعلاج النفسي الرياضي، إلى جانب الكوتشنج الرياضي.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:12 AM
بهدف تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي والتخلص من الوزن الزائد
شاركت 38 سيدة في بطولة "جسمي الماسي"، التي أقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة، واستمرت شهرين؛ وذلك بهدف تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، وبرامج التمارين الرياضية، والتخلص من الدهون والوزن الزائد.
وفي التفاصيل، فإن بطولة "جسمي الماسي 2019" هي بطولة تعتبر الأولى على مستوى منطقة مكة المكرمة، وأُقيمت على مدى 60 يومًا بإشراف رحمة بنت محمد جبريل، اختصاصية التغذية الرياضية الحكم الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام. وجاءت محاور البطولة في التغذية الصحية، والتمارين الرياضية، بمتابعة يومية، إلى جانب العلاج النفسي الرياضي، وتأهيل رياضي شامل للوصول إلى نمط حياة صحي رياضي.
وحققت ثلاث سيدات المراكز الأولى من بين 38 سيدة شاركن في البطولة على مدى 60 يومًا. وجاءت في المركز الأول السعدية مصطفى، وفي المركز الثاني المتسابقة منى أحمد اليماني، فيما حلت في المركز الثالث المتسابقة ولاء الجفري.
وتهدف البطولة التي أُقيمت لأول مرة على مستوى مكة المكرمة إلى التخلص من الدهون والوزن الزائد، وشد الجسم، ورفع اللياقة القلبية والتنفسية، وزيادة الوزن بطريقة صحية، إضافة إلى تعليم طريقة إعداد الأكل الصحي المنزلي، والعلاج النفسي الرياضي، إلى جانب الكوتشنج الرياضي.
، تُقام لأول مرة على مستوى مكة.. 38 سيدة يشاركن في بطولة "جسمي الماسي 2019" ،
المصدر : الخليج 365
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