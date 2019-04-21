، بعد الحرب الكلامية‏.. النعيمة: ما يحدث في الهلال أرغمني على الخروج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - خرج لاعب نادي الهلال السابق صالح النعيمة عن صمته داعيًا جميع الهلاليين من لاعبين وأعضاء شرف إلى مراعاة مصلحة الفريق في هذا الوقت، وأضح أنه الخليج 365 أن قطع عهدًا أن لا يناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، لكنه أرغم نفسه على الخروج بسبب ما حدث مؤخرًا من تجاذبات لا تصب في مصلحة النادي.
وتفصيلاً قال النعيمية من خلال صفحته على "تويتر": الخليج 365 أن قطعت عهدًا أن لا أناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، ولكن ما رأيت من تجاذبات غير معهودة ولا مجدية في الأيام الماضية من البعض أرغمني على الخروج. مطالبًا الجميع بمراعاة مصلحة الهلال أولاً وآخرًا في هذا الوقت، وكل وقت، وتحكيم العقل والمنطق دومًا.
وتابع: ظل الهلال –ولا يزال- برجاله الأوفياء، أعضاء شرف ولاعبين سابقين وإعلامًا وجماهير مخلصة؛ فهم الرهان الأقوى، والوقود الحقيقي للاعبين، والداعم الأكبر لمسيرة النادي.. وعلى منصات الذهب نلتقي.
وكانت العديد من الأحداث والسجالات الإعلامية قد شهدتها الساحة الرياضية السعودية بين أقطاب الهلال بعد خسارة النادي البطولة العربية من أمام النجم الساحلي؛ الأمر الذي أغضب الجماهير؛ لتخرج وتطالب بإقالة رئيس النادي.
وقد وجَّه الأمير محمد بن فيصل رسالة لسامي الجابر، قال فيها إنه لم يحضر المباراة لدعم الفريق طوال الموسم، وإنه يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض، على حد تعبيره.
بعد الحرب الكلامية.. النعيمة: ما يحدث في الهلال أرغمني على الخروجقاسم الخبراني الخليج 365 2019-04-21
خرج لاعب نادي الهلال السابق صالح النعيمة عن صمته داعيًا جميع الهلاليين من لاعبين وأعضاء شرف إلى مراعاة مصلحة الفريق في هذا الوقت، وأضح أنه الخليج 365 أن قطع عهدًا أن لا يناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، لكنه أرغم نفسه على الخروج بسبب ما حدث مؤخرًا من تجاذبات لا تصب في مصلحة النادي.
وتفصيلاً قال النعيمية من خلال صفحته على "تويتر": الخليج 365 أن قطعت عهدًا أن لا أناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، ولكن ما رأيت من تجاذبات غير معهودة ولا مجدية في الأيام الماضية من البعض أرغمني على الخروج. مطالبًا الجميع بمراعاة مصلحة الهلال أولاً وآخرًا في هذا الوقت، وكل وقت، وتحكيم العقل والمنطق دومًا.
وتابع: ظل الهلال –ولا يزال- برجاله الأوفياء، أعضاء شرف ولاعبين سابقين وإعلامًا وجماهير مخلصة؛ فهم الرهان الأقوى، والوقود الحقيقي للاعبين، والداعم الأكبر لمسيرة النادي.. وعلى منصات الذهب نلتقي.
وكانت العديد من الأحداث والسجالات الإعلامية قد شهدتها الساحة الرياضية السعودية بين أقطاب الهلال بعد خسارة النادي البطولة العربية من أمام النجم الساحلي؛ الأمر الذي أغضب الجماهير؛ لتخرج وتطالب بإقالة رئيس النادي.
وقد وجَّه الأمير محمد بن فيصل رسالة لسامي الجابر، قال فيها إنه لم يحضر المباراة لدعم الفريق طوال الموسم، وإنه يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض، على حد تعبيره.
21 إبريل 2019 - 16 شعبان 1440
12:12 AM
خرج لاعب نادي الهلال السابق صالح النعيمة عن صمته داعيًا جميع الهلاليين من لاعبين وأعضاء شرف إلى مراعاة مصلحة الفريق في هذا الوقت، وأضح أنه الخليج 365 أن قطع عهدًا أن لا يناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، لكنه أرغم نفسه على الخروج بسبب ما حدث مؤخرًا من تجاذبات لا تصب في مصلحة النادي.
وتفصيلاً قال النعيمية من خلال صفحته على "تويتر": الخليج 365 أن قطعت عهدًا أن لا أناقش القضايا الرياضية عبر وسائل الإعلام، ولكن ما رأيت من تجاذبات غير معهودة ولا مجدية في الأيام الماضية من البعض أرغمني على الخروج. مطالبًا الجميع بمراعاة مصلحة الهلال أولاً وآخرًا في هذا الوقت، وكل وقت، وتحكيم العقل والمنطق دومًا.
وتابع: ظل الهلال –ولا يزال- برجاله الأوفياء، أعضاء شرف ولاعبين سابقين وإعلامًا وجماهير مخلصة؛ فهم الرهان الأقوى، والوقود الحقيقي للاعبين، والداعم الأكبر لمسيرة النادي.. وعلى منصات الذهب نلتقي.
وكانت العديد من الأحداث والسجالات الإعلامية قد شهدتها الساحة الرياضية السعودية بين أقطاب الهلال بعد خسارة النادي البطولة العربية من أمام النجم الساحلي؛ الأمر الذي أغضب الجماهير؛ لتخرج وتطالب بإقالة رئيس النادي.
وقد وجَّه الأمير محمد بن فيصل رسالة لسامي الجابر، قال فيها إنه لم يحضر المباراة لدعم الفريق طوال الموسم، وإنه يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض، على حد تعبيره.
، بعد الحرب الكلامية.. النعيمة: ما يحدث في الهلال أرغمني على الخروج ،
المصدر : الخليج 365
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