، كتلة هوائية باردة تجتاح شمال وشرق وبعض مناطق المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "طريف": تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

تشهد مدينة طريف شمال المملكة نزولاً وتدنيًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير كتل هوائية باردة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وصقيع في ساعات الليل المتأخرة متزامنة مع درجات الحرارة الصغرى، وذلك كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، ومن المتوقع وفقًا لآراء الفلكيين أن تشهد الفترة المقبلة هجمات "شرسة" من البرد بين الحين والآخر على المنطقة الشمالية.

وتشتد الموجة الباردة في المنطقة الشمالية فجر وصباح الاثنين، مما يؤدي إلى اشتداد في كثافة الموجة الغبارية على شمال شرقي وشرق المملكة، وبشكل متوسط في المناطق الوسطى تشمل القصيم ومنطقة الرياض.

فيما يكون الغبار متوسطًا إلى كثيف أحيانًا على حفر الباطن والمنطقة الشرقية وبعض السواحل بما في ذلك الدمام والجبيل، وترتفع نسب الغبار في أجواء العاصمة (الرياض) صباح الاثنين 22 إبريل، ويصبح الطقس مغبرًا بحدة متفاوتة (خفيفة إلى متوسطة)، ويكون الغبار أقوى في الأحياء الشمالية والشرقية.