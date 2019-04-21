، بخطة شاملة.. "مرور الأفلاج "يستعد لاختبارات نهاية العام الدراسي ،

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أنهت شعبة مرور الأفلاج استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ غدًا، وذلك بخطة شاملة يتم تنفيذها بطرقات المحافظة والأماكن العامة وأمام بعض المدارس.
وكانت شعبة مرور الأفلاج، بمتابعة وإشراف العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني، قد أتمت استعداداتها لاستقبال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1439 -1440 هـ غدًا الأحد بخطة شاملة، تضمنت انتشار دوريات المرور في الطرقات، خاصة التي تشهد كثافة مرورية؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال الاختبارات بكل يسر وسهولة.
كما تضمنت الخطة وجود المرور في الأماكن العامة وأمام بعض المدارس لمنع أي تجاوزات مرورية تربك حركة السير.
وفي الختام دعا "مرور الأفلاج" جميع قائدي المركبات للتقيد بالتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الطرقات، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، والسلامة للجميع.
بخطة شاملة.. "مرور الأفلاج "يستعد لاختبارات نهاية العام الدراسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أنهت شعبة مرور الأفلاج استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ غدًا، وذلك بخطة شاملة يتم تنفيذها بطرقات المحافظة والأماكن العامة وأمام بعض المدارس.
وكانت شعبة مرور الأفلاج، بمتابعة وإشراف العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني، قد أتمت استعداداتها لاستقبال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1439 -1440 هـ غدًا الأحد بخطة شاملة، تضمنت انتشار دوريات المرور في الطرقات، خاصة التي تشهد كثافة مرورية؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال الاختبارات بكل يسر وسهولة.
كما تضمنت الخطة وجود المرور في الأماكن العامة وأمام بعض المدارس لمنع أي تجاوزات مرورية تربك حركة السير.
وفي الختام دعا "مرور الأفلاج" جميع قائدي المركبات للتقيد بالتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الطرقات، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، والسلامة للجميع.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:41 PM
تضمنت انتشار الدوريات في الطرقات ووجودها أمام المدارس
أنهت شعبة مرور الأفلاج استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ غدًا، وذلك بخطة شاملة يتم تنفيذها بطرقات المحافظة والأماكن العامة وأمام بعض المدارس.
وكانت شعبة مرور الأفلاج، بمتابعة وإشراف العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني، قد أتمت استعداداتها لاستقبال الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1439 -1440 هـ غدًا الأحد بخطة شاملة، تضمنت انتشار دوريات المرور في الطرقات، خاصة التي تشهد كثافة مرورية؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال الاختبارات بكل يسر وسهولة.
كما تضمنت الخطة وجود المرور في الأماكن العامة وأمام بعض المدارس لمنع أي تجاوزات مرورية تربك حركة السير.
وفي الختام دعا "مرور الأفلاج" جميع قائدي المركبات للتقيد بالتعليمات المرورية لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الطرقات، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، والسلامة للجميع.
، بخطة شاملة.. "مرور الأفلاج "يستعد لاختبارات نهاية العام الدراسي ،
المصدر : الخليج 365
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