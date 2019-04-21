كوميديا وجدية.. كيف استقبل الطلاب الاختبارات النهائية ؟

مع اقتراب الاختبارات النهائية.. امتزجت الكوميديا بالجدية في قالب سعودي خالص يعكس خفة الدم رغم التخوف من هذه المرحلة الصعبة التي ستحدد مسار الطلاب. وأكد طلاب أنه حتى لو كان الطريق صعبًا فلا يجب الاستسلام واليأس.. لأن الذي خلق الطريق الصعب قادر على خلق قوة لدى الطالب لاجتيازه. ونشر بعض الطلاب صورًا ساخرة لحالهم أثناء الاختبارات، ومنها طالب يضع دفتر المواد الدراسية على رأسه ويقول: “ادخلي أيتها المعلومات”، وآخر يمسك هاتفه رغم أن غرفته مكدسة بالمواد، وأيضًا بعض عبارات مضحكة من قبيل “لدي اختبار غدًا.. الكتاب ينظر لي وأنا أنظر إليه!”.

ودعا طلاب وطالبات الله تعالى أن يسهل عليهم الأيام المُقبلة ويرزقهم التيسير والسداد، والتوفيق والدرجات العليا في الدنيا والآخرة، مقدمين بعض النصائح المهمة في هذه المرحلة منها الانتظام في أداء الصلاة وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، والدعاء بكثرة أن يسهل عليهم أمورهم. وقدم البعض نصائح إلى الطلاب للمذاكرة استعدادًا للاختبارات، منها اختيار مكان مناسب للمذاكرة وعدم التركيز في المشتتات.

النيابة تحذر:

من جهتها، حذرت النيابة العامة أولياء أمور الطلاب من المواطنين والمقيمين من تورط أبنائهم في تعاطي المخدرات خلال فترة الاختبارات. وأوضحت النيابة العامة أن الاختبارات فترة خصبة للمخدرات بزعم كاذب أنها تنشط الذاكرة والفهم بقصد الإيقاع في براثن المخدرات وإدمانه، ناصحةً أولياء الأمور بالانتباه في ضوء أحكام نظام مكافحة المخدرات، مرفقة (إنفوجراف) يوضح الأحكام والعقوبات.