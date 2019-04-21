“المرور” يوجه عدداً من النصائح لضمان عدم تأخر الطلاب عن الاختبارات

وجّهت الإدارة العامة للمرور عدداً من نصائح السلامة المرورية بالتزامن مع اختبارات نهاية العام؛ لمساعدة الطلاب على الوصول إلى الاختبارات في الوقت المحدد دون أي تأخير.
ونصحت إدارة المرور الطلاب بالحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم، والتأكد من جاهزية المركبة وسلامتها، والتأكد من حمل رخصة القيادة واستمارة المركبة. كما أكدت على أهمية التحرك باكراً لتجنب فوات موعد الاختبار، والابتعاد عن مواقع التفحيط والتجمهر وعدم المشاركة فيها. وتعد إدارات المرور بجميع المناطق خططاً ميدانية في كل عام، لضبط وتسهيل الحركة المرورية في وقت الاختبارات؛ حرصاً على مصلحة الطلاب.
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