التحالف: نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثي في صنعاء

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تحاول إخفاء منشآتها العسكرية قرب أحياء سكنية في صنعاء، مشيرًا إلى أن «الميليشيات الحوثية تحاول إعادة بناء معسكرات في مواقع تم استهدافها سابقًا».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، بدء عملية استهداف نوعية في صنعاء لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.

وأضاف التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، مشددًا على أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر.

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وأعلن عن تدمير كهف تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة، مؤكدًا أن العملية امتداد لعمليات سابقة تنفذها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية منذ يناير الماضي؛ لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار، التابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، السبت، إن ميليشيات الحوثي دفعت، خلال الأيام الماضية، بالعشرات من المقاتلين الأفارقة للقتال في صفوفها بمحافظة الحديدة غرب البلاد، مشيرًا إلى أن الميليشيات تسعى من خلال إدخال المقاتلين الأفارقة إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية للقيام بأعمال قتالية ضد المدنيين وللانقضاض على مواقع الجيش الوطني، فضلًا عن إعادة تموضعها على الأرض.

وأكد مجلي، أن الجيش الوطني رصد موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات دون طيار، مشددًا على التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات دون طيار، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن حرص قوات التحالف العربي لدعم الشرعية على حماية المدنيين يقابله استخدام الميليشيا الحوثية المعسكرات القريبة من الأحياء السكنية، وكذلك الأحياء السكنية والمرافق المدنية كمناطق عسكرية لورش التصنيع، موضحًا أن ورش التصنيع التابعة للجماعة الحوثية تشمل: ورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، وتركيب وتفخيخ الطائرات بدون طيار، وصناعة الألغام والعبوات المبتكرة، بالإضافة إلى تخزين الأسلحة بأنواعها، لافتًا إلى أن المتمردين يحاولون من خلال ذلك استخدام المدنيين كدروع بشرية في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.