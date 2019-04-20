أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على معظم مناطق المملكة غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات: نجران، وجازان وعسير، والباحة، إضافة إلى الشرقية، فيما لم تستبعد توقعات الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من الرؤية الأفقية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على كل من تبوك، والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 20 كم إلى 45 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر، وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح بين شمالية شرقية إلى شرقية، بسرعة بين 15ـ 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر. ولفتت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات للصغرى، و38 درجة للعظمى.

في السياق ذاته، توقَع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة نادرة من الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ بقيم تتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه في سابقة قليلة الحدوث في هذا الوقت من السنة، يتقدم منخفض قطبي نواحي الأطراف الشمالية من المملكة، يكون سببًا في انخفاض درجات الحرارة، ويمتد أثره إلى المناطق الوسطى وشمال الغربية والشرقية، بانخفاض يتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية، مع رياح مثيرة للأتربة.

وحول موعد قدوم المنخفض القطبي، أوضح الحصيني، أنه سيبدأ من غدٍ الأحد على الشمالية وتبوك، ثم الجوف وحائل والمدينة المنورة، ومن يوم الاثنين على القصيم، فالرياض فالشرقية، مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الشرقية وجنوب الوسطى والغربية والجنوبية.