شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجوم على «الاتصالات» الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.
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