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خطر يحصد الأرواح.. إيقاف النهل العشوائي بحفر الباطن

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وجه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، بإيقاف النهل العشوائي للتربة وتحديد موقع واحد للحصول على المواد الأولية للإنشاءات حتى يتم مراقبة العمل والسيطرة عليه من قبل الجهات المختصة، وكلف المستفيدين من معالجة الحفر بالطرق العلمية التي تتوافق مع النظام البيئي.

وقالت أمانة حفر الباطن عبر "تويتر": "بناءً على ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء في المحافظه تود الأمانة توضيح أن ما تعرضت وتتعرض له المحافظة من النهل الجائر للتربة في منطقة شعيب الباطن وعلى أطراف المدينة إلى إحداث الكثير من الحفر الخطيرة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وتكوّن بحيرات خطيرة على أهالي المدينة ومرتاديها وما ألحقته من أضرار على البيئة".

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