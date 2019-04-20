شكرا لقرائتكم خبر عن خطر يحصد الأرواح.. إيقاف النهل العشوائي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وقالت أمانة حفر الباطن عبر "تويتر": "بناءً على ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء في المحافظه تود الأمانة توضيح أن ما تعرضت وتتعرض له المحافظة من النهل الجائر للتربة في منطقة شعيب الباطن وعلى أطراف المدينة إلى إحداث الكثير من الحفر الخطيرة والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، وتكوّن بحيرات خطيرة على أهالي المدينة ومرتاديها وما ألحقته من أضرار على البيئة".
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