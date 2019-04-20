فيصل بن سلطان عن الأحساء الأدبي: جهود مشرفة وقدوة في الإخلاص 

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - الأحساء

زار الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، نادي الأحساء الأدبي اليوم السبت، حيث كان في استقباله ومرافقيه رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، ومنسق البرامج والفعاليات في النادي صغير العجمي وعدد من المثقفين.

وفور وصول الأمير فيصل بن سلطان تناول القهوة في صالة كبار الشخصيات، ثم تجول في مرافق النادي وشملت جولته ديوانية المثقفين وقاعة الدورات وورش العمل والمقهى الثقافي ومكتبة النادي وصالة القراءة وركن الأديب الصغير ورواق الثقافة وقاعة عبدالعزيز الجبر الكبرى، ثم تفضل بتدوين كلمة في سجل الزيارات.

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وفِي نهاية الجولة، أثنى الأمير فيصل على ما شاهده في النادي، كما أثنى على جهود منسوبي النادي وقال: هذه الجهود المشرفة والتي لا توصف إلا أنها قدوة في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، ‏ثم غادر ومرافقوه بالترحاب والشكر والتقدير.

من جهته، قال الدكتور ظافر الشهري: إن زيارة الأمير فيصل هذا الشاب المثقف وسام شرف لهم لمضاعفة الجهود لخدمة الوطن والثقافة، مقدمًا الشكر باسم مثقفي ومثقفات الأحساء للأمير فيصل على هذه الزيارة المقدرة.