2019-04-20

التحالف ينجح في استهداف مخزن الدرون الحوثية في صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء.

وأوضح المالكي، في تصريحات إلى قناة العربية، أن الميليشيات الحوثية تحاول إخفاء منشآتها العسكرية قرب أحياء سكنية في صنعاء.

وتابع: “الميليشيات الحوثية تحاول إعادة بناء معسكرات في مواقع تم استهدافها سابقًا”.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، بدء عملية استهداف نوعية في صنعاء لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.

وأضاف التحالف أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

كما شدد على أنه اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر.

وأعلن عن تدمير كهف تستخدمه ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.