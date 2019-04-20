2019-04-20

أمطار وغبار مع ضباب غدًا على معظم مناطق المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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وتوقعت الأرصاد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على معظم مناطق المملكة، ومنها مرتفعات نجران، وجازان وعسير، والباحة، إضافة إلى الشرقية.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأوضحت الأرصاد أن طقس يوم غد سيشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من الرؤية الأفقية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على كل من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، والمدينة المنورة وأيضًا مكة المكرمة.