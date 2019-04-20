2019-04-20

للعام الثالث.. القارئ والأكاديمي أحمد بن علي الحذيفي إمامًا بالمسجد النبوي في رمضان

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

يؤم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي وفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا المصلين في صلاتي التراويح والقيام في المسجد النبوي، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

والشيخ أحمد بن علي الحذيفي من أئمة وخطباء المساجد في المملكة وهو ابن الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام الحرم النبوي، ويعمل أستاذًا مشاركًا في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، كما عمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحصل منها على الماجستير والدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وله العديد من المشاركات العلمية والمحاضرات والندوات داخل المدينة المنورة وخارجها.

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في رمضان 1438هـ كلفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، الشيخ الحذيفي بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف، واستمر التكليف في رمضان 1439هـ.

وقرأ الشيخ أحمد بن علي الحذيفي على عدد من المشائخ القراء، وعلى رأسهم أحمد الزيات وأجازه في رواية حفص عن الإمام عاصم بن أبي النجود، كما قرأ على والده علي بن عبدالرحمن الحذيفي، وأخذ كثيرًا من العلوم في العربية والحديث والتفسير والفقه وأصوله على كثير من المشائخ في المسجد النبوي والمدينة المنورة وغيرها إلى جانب دراسته الجامعية.