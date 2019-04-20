الحفر الخطيرة تشوه مدخل قرى وسط الباحة والجهات المسؤولة تتجاهل!

2019-04-20

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

يعاني أهالي قرى الربيان والرومي والمصرخ والمصاقير الواقعة وسط منطقة الباحة، من سوء المدخل الرئيسي لهذه القرى والذي يقع تحت مستشفى الملك فهد بالباحة.

وأكد عدد من أهالي القرى، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن المدخل ضيق وبه حفر خطيرة تضر المركبات التي تسلك هذا الطريق، كما أنه لا يوجد به سفلتة أو رصف.

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وأضاف الأهالي أنهم طالبوا الجهات المسؤولة في المنطقة بإعادة سفلتة بعض الطرق، ومنها المدخل الرئيسي حتى الشارع العام المؤدي لمحافظة المندق، ولكن دون جدوى، على الرغم من أن هذا الطريق يعتبر الآن البديل بعد تأخر مشروع كوبري الرهوة.

وطالب الأهالي فرع وزارة النقل وأمانة منطقة الباحة بالنظر في حال هذا الطريق بإعادة السفلتة والإنارة والترصيف، وتخفيف معاناتهم اليومية؛ بسبب هذه الحفر وسوء السفلتة الموجود حاليًّا الذي نتج عنه أضرار لمركباتهم.