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2019-04-20 التجارة تعلق على مقطع بيع قمر الدين المخلوط بالزجاج متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن المقطع المتداول بعنوان “قمر الدين منتج سوري مخلوط بزجاج” قديم ويعاد تداوله. وقال الحسين: إن هذا المقطع قديم ويعاد تداوله، وما ورد فيه غير صحيح، حيث سحبت هيئة الغذاء والدواء العينات وأخضعتها للتحاليل المخبرية وأثبتت النتائج سلامته ومطابقته للمواصفات وخلوّه من أي شوائب.









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