“رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة” تتعهد بالملاحقة القانونية لأحد المشاهير استهزأ بصفات المعاقين

جدة - عمرو شويل أكدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها ستتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المشاهير بعد قيامه بإعلان لأحد المطاعم وتقمصه شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الهيئة في تغريدة لها: “تؤكد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واجبها في حماية حقوق ذوي الإعاقة، والتي منها حفظ مكانتهم وصورتهم في المجتمع وعليه، فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الإعلان غير اللائق لأحد المطاعم”.

يذكر أن أبو جفين قام بعمل إعلان لأحد المطاعم تلبس فيه دور أصم وأبكم استعطافا وهو ما أثار حفيظة الكثيرين ومطالباتهم بمعاقبته ومن مثله.