الان تتابع المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:47 م, 20 أبريل 2019 م التعليقات: 0 شعار وزارة الخارجية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.

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