أضم: ضبط أغذية فاسدة في محال تجارية

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (اضم) واصلت ‏بلدية أضم ممثلة بقسم الخدمات وصحة البيئة، جولاتها الرقابية على جميع المحلات التجارية استعدادا لشهر رمضان، وأسفرت عن مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين. واصلت ‏بلدية أضم ممثلة بقسم الخدمات وصحة البيئة، جولاتها الرقابية على جميع المحلات التجارية استعدادا لشهر رمضان، وأسفرت عن مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين. وأكد رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي أن الجولات الميدانية ستستهدف المطاعم والمطابخ والبوفيهات والأسواق التجارية والملاحم والمسالخ ونقاط الذبح والمخابز ومطاحن الحبوب والباعة الجائلين، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحقيق الجودة في الخدمة المقدمة. من جانبه، أوضح المتحدث باسم البلدية يحيى المالكي أن الأمانة ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين حفاظاً على صحة المستهلكين، ورفع مستوى الوعي البيئي والصحي.



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