شكرا لقرائتكم خبر عن المرور للطلاب: ابتعدوا عن مواقع التفحيط والتجمهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) دعت إدارة المرور الطلاب أثناء فترة الاختبارات الابتعاد عن مواقع التفحيط والتجمهر وعدم المشاركة فيها. دعت إدارة المرور الطلاب أثناء فترة الاختبارات الابتعاد عن مواقع التفحيط والتجمهر وعدم المشاركة فيها. ونشرت عبر حسابها في تويتر عدة نصائح للطلاب قبل أدائهم الاختبارات ومنها أخذ قسط كافي من النوم، والتأكد من حمل رخصة القيادة واستمارة المركبة، والتحرك باكرا لتجنب فوات الاختبار.



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