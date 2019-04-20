شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يصدر قراراً بحظر التدخين في المنشآت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد بن سليمان الراجحي قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في دليل المنشأة الرسمية الموجه للعاملين والزوار. أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد بن سليمان الراجحي قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في دليل المنشأة الرسمية الموجه للعاملين والزوار. جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير على موقع «تويتر» قال فيها:«حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر #التدخين؛ وسعياً إلى تحسين الصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة؛ أصدرنا قرار بحظر التدخين في أماكن العمل، وإلزام صاحب العمل بتضمين ذلك في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار».



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