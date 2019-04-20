محمد بن مسعود - الدمام - الجيش الوطني يأسر جنديًّا ويقتل ويصيب متمردين حررت قوات الجيش الوطني اليوم (السبت) مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد. ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم حرس حدود، العميد ظافر حقان الجعيدي، أن قوات اللواء حررت عقبة تواثنة الظهرة في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة. وبيّن "الجعيدي" أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة الظهرة. وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر أحد عناصرها. وأضاف بأن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. دحر الحوثيين عن مواقع استراتيجية في الجوف صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20 حررت قوات الجيش الوطني اليوم (السبت) مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد. ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم حرس حدود، العميد ظافر حقان الجعيدي، أن قوات اللواء حررت عقبة تواثنة الظهرة في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة. وبيّن "الجعيدي" أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة الظهرة. وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر أحد عناصرها. Advertisements وأضاف بأن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. 20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440 10:42 PM الجيش الوطني يأسر جنديًّا ويقتل ويصيب متمردين الجيش الوطني يأسر جنديًّا ويقتل ويصيب متمردين حررت قوات الجيش الوطني اليوم (السبت) مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد. ونقل "سبتمبر نت" عن قائد لواء الحسم حرس حدود، العميد ظافر حقان الجعيدي، أن قوات اللواء حررت عقبة تواثنة الظهرة في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة. وبيّن "الجعيدي" أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة الظهرة. وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر أحد عناصرها. وأضاف بأن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. ، دحر الحوثيين عن مواقع استراتيجية في الجوف ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دحر الحوثيين عن مواقع استراتيجية في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.