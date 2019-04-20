، النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في الفساد ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلب رفع الحصانة عن بعض منسوبي جهازي الأمن والمخابرات

أفادت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان، بأن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمر اليوم (السبت)، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن النائب العام وجّه خطابًا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عددٍ من منسوبي الجهاز؛ للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير الماضي.