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أفادت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان، بأن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمر اليوم (السبت)، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن النائب العام وجّه خطابًا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عددٍ من منسوبي الجهاز؛ للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير الماضي.
النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في الفسادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
أفادت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان، بأن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمر اليوم (السبت)، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن النائب العام وجّه خطابًا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عددٍ من منسوبي الجهاز؛ للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير الماضي.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:41 PM
طلب رفع الحصانة عن بعض منسوبي جهازي الأمن والمخابرات
أفادت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان، بأن النائب العام الوليد سيد أحمد، أمر اليوم (السبت)، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن النائب العام وجّه خطابًا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يطلب فيه رفع الحصانة عن عددٍ من منسوبي الجهاز؛ للاشتباه بهم في قتل مدرس خلال احتجازه في شهر فبراير الماضي.
، النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في الفساد ،
المصدر : الخليج 365
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