، الفيصلي يخطف النقاط .. ويأزم وضع الفيحاء في الهبوط ،

- 1/4
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خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من ضيفه الفيصلي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المجمعة ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الفيصلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس وجاء الفيحاء في المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة.
افتتح روجيرو أول أهداف اللقاء في زمن الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 5 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة حولها بقدمه في الشباك.
وعادل أسبريا النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 13 من تسديدة أمام المرمى أسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 16 أضاف بوليتش الهدف الثاني للفيصلي من رأسية داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 25 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي من تمريرة بينية داخل المنطقة.
وقبل نهاية الشوط قلص أسبريا النتيجة لفريقه مضيفًا الهدف الثاني للفيحاء من ركلة جزاء. قبل أن يدرك أسبريا النتيجة عند الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني محققًا هدف التعادل الثالث لفريقه الفيحاء من تمريرة عكسية داخل المنطقة.
وفي الدقيقة 7 من الوقت الإضافي تمكن بوليتش من تحقيق الهدف الرابع والفوز لفريقه الفيصلي.
الفيصلي يخطف النقاط .. ويأزم وضع الفيحاء في الهبوطعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-04-20
خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من ضيفه الفيصلي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المجمعة ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الفيصلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس وجاء الفيحاء في المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة.
افتتح روجيرو أول أهداف اللقاء في زمن الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 5 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة حولها بقدمه في الشباك.
وعادل أسبريا النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 13 من تسديدة أمام المرمى أسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 16 أضاف بوليتش الهدف الثاني للفيصلي من رأسية داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 25 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي من تمريرة بينية داخل المنطقة.
وقبل نهاية الشوط قلص أسبريا النتيجة لفريقه مضيفًا الهدف الثاني للفيحاء من ركلة جزاء. قبل أن يدرك أسبريا النتيجة عند الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني محققًا هدف التعادل الثالث لفريقه الفيحاء من تمريرة عكسية داخل المنطقة.
وفي الدقيقة 7 من الوقت الإضافي تمكن بوليتش من تحقيق الهدف الرابع والفوز لفريقه الفيصلي.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:45 PM
في الجولة 28 من الدوري السعودي
خسر فريق الفيحاء الأول لكرة القدم من ضيفه الفيصلي بنتيجة 3-4 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المجمعة ضمن الجولة الـ 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
رفع الفيصلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس وجاء الفيحاء في المركز الثالث عشر بـ 28 نقطة.
افتتح روجيرو أول أهداف اللقاء في زمن الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 5 بعد تلقيه بينية داخل المنطقة حولها بقدمه في الشباك.
وعادل أسبريا النتيجة للفيحاء عند الدقيقة 13 من تسديدة أمام المرمى أسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 16 أضاف بوليتش الهدف الثاني للفيصلي من رأسية داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 25 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي من تمريرة بينية داخل المنطقة.
وقبل نهاية الشوط قلص أسبريا النتيجة لفريقه مضيفًا الهدف الثاني للفيحاء من ركلة جزاء. قبل أن يدرك أسبريا النتيجة عند الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني محققًا هدف التعادل الثالث لفريقه الفيحاء من تمريرة عكسية داخل المنطقة.
وفي الدقيقة 7 من الوقت الإضافي تمكن بوليتش من تحقيق الهدف الرابع والفوز لفريقه الفيصلي.
، الفيصلي يخطف النقاط .. ويأزم وضع الفيحاء في الهبوط ،
المصدر : الخليج 365
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