، الرباع آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنطر والمجموع محققًا المركز الأول في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمدينة نينغبو الصينية، مضيفًا إنجازًا جديدًا بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرياضيين وللقيادة الرياضية وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بوجود أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين. مؤكدًا من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية على رفع العلم السعودي خفاقًا دائمًا، وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال.
مشيرًا إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تُعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.
فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم (31 سنة) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول بـ3 ميداليات ذهبية، وتتويجه بطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كجم، مهديًا هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله، ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائمًا على جميع الأصعدة، منها الجانب الرياضي. مشددًا على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين - أيده الله - له ولزملائه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب، وإهدائه له - حفظه الله -.
الرباع آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-20
حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنطر والمجموع محققًا المركز الأول في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمدينة نينغبو الصينية، مضيفًا إنجازًا جديدًا بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرياضيين وللقيادة الرياضية وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بوجود أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين. مؤكدًا من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية على رفع العلم السعودي خفاقًا دائمًا، وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال.
مشيرًا إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تُعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.
فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم (31 سنة) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول بـ3 ميداليات ذهبية، وتتويجه بطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كجم، مهديًا هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله، ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائمًا على جميع الأصعدة، منها الجانب الرياضي. مشددًا على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين - أيده الله - له ولزملائه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب، وإهدائه له - حفظه الله -.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:05 PM
حقق الرباع السعودي منصور آل سليم 3 ميداليات ذهبية بالخطف والنطر والمجموع محققًا المركز الأول في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمدينة نينغبو الصينية، مضيفًا إنجازًا جديدًا بنيله أول ميدالية ذهبية آسيوية بتاريخ رفع الأثقال بالمملكة العربية السعودية.
ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والرياضيين وللقيادة الرياضية وللشعب السعودي بالإنجاز الكبير التي حققه الرباع البطل منصور آل سليم، واعتلائه منصة الذهب في المحفل الآسيوي الكبير بوجود أقوى الرباعين الأولمبيين والعالميين. مؤكدًا من جديد قدرة رفع الأثقال السعودية على رفع العلم السعودي خفاقًا دائمًا، وعزف السلام الملكي السعودي في جميع المحافل الدولية والقارية بوجود نخبة من الرباعين الأبطال.
مشيرًا إلى أن العمل قائم في رياضة رفع الأثقال السعودية التي تُعد أهم روافد الإنجازات السعودية في جميع المسابقات عبر تاريخها المشرف.
فيما أبدى الرباع البطل منصور آل سليم (31 سنة) سعادته الكبيرة بتحقيقه المركز الأول بـ3 ميداليات ذهبية، وتتويجه بطلاً لآسيا بمنافسات وزن 55 كجم، مهديًا هذا الإنجاز للوطن الغالي الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله، ومن أجل أن ترفرف راية التوحيد في مراكزها المتقدمة دائمًا على جميع الأصعدة، منها الجانب الرياضي. مشددًا على أن تكريم خادم المحرمين الشريفين - أيده الله - له ولزملائه كان الحافز الأكبر له في تخطي جميع العقبات للتتويج بالذهب، وإهدائه له - حفظه الله -.
، الرباع آل سليم يحقق ذهبية آسيا لرفع الأثقال لوزن 55 كجم ،
المصدر : الخليج 365
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