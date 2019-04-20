، تجهيزات حديثة وعيادات استشارية لمركز صحي بارق الجديد ،

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جهزت "صحة عسير"مركز صحي بارق الجديد والذي تم تدشينه أخيرًا بتشريف من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ؛ خدماته لقرابة ١٠٠٠ مستفيد ، بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية ودعمه بالكوادر المؤهلة.
وأكدت "صحة عسير" أنه تم دعم المركز بعددٍ من العيادات الاستشارية بالمركز، حيث خصص يوم الأحد لعيادة الباطنية والاثنين للأطفال والثلاثاء للنساء والولادة والأربعاء للجراحة والخميس لطب الأسرة، وقد استفاد من تلك العيادات الاستشارية قرابة ٢٠٠ مراجع خلال أسبوع.
فيما حولت المبنى القديم للعمل كمركز طوارئ من الساعة ٤ عصرًا حتى الثامنة صباحًا طيلة أيام الدوام الرسمي فيما يستقبل المستفيدين على مدار الـ٢٤ ساعة في يومي الجمعة والسبت.
يُشار إلى أن "صحة عسير" قد شغلت مركز صحي جنوب بارق ومركز صحي شرق المنظر كمراكز مستحدثة، كما أعادت تشغيل عدة مراكز بعد استئجار مبانٍ أخرى شملت مركز صحي القريحاء ومركز صحي وادي السيال ومركز صحي ضحى سيالة ومركز صحي المسلمة.
تجهيزات حديثة وعيادات استشارية لمركز صحي بارق الجديدبندر آل عوض الخليج 365 2019-04-20
جهزت "صحة عسير"مركز صحي بارق الجديد والذي تم تدشينه أخيرًا بتشريف من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ؛ خدماته لقرابة ١٠٠٠ مستفيد ، بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية ودعمه بالكوادر المؤهلة.
وأكدت "صحة عسير" أنه تم دعم المركز بعددٍ من العيادات الاستشارية بالمركز، حيث خصص يوم الأحد لعيادة الباطنية والاثنين للأطفال والثلاثاء للنساء والولادة والأربعاء للجراحة والخميس لطب الأسرة، وقد استفاد من تلك العيادات الاستشارية قرابة ٢٠٠ مراجع خلال أسبوع.
فيما حولت المبنى القديم للعمل كمركز طوارئ من الساعة ٤ عصرًا حتى الثامنة صباحًا طيلة أيام الدوام الرسمي فيما يستقبل المستفيدين على مدار الـ٢٤ ساعة في يومي الجمعة والسبت.
يُشار إلى أن "صحة عسير" قد شغلت مركز صحي جنوب بارق ومركز صحي شرق المنظر كمراكز مستحدثة، كما أعادت تشغيل عدة مراكز بعد استئجار مبانٍ أخرى شملت مركز صحي القريحاء ومركز صحي وادي السيال ومركز صحي ضحى سيالة ومركز صحي المسلمة.
20 إبريل 2019 - 15 شعبان 1440
10:08 PM
تحويل المبنى القديم لمركز للطوارئ
جهزت "صحة عسير"مركز صحي بارق الجديد والذي تم تدشينه أخيرًا بتشريف من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ؛ خدماته لقرابة ١٠٠٠ مستفيد ، بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية ودعمه بالكوادر المؤهلة.
وأكدت "صحة عسير" أنه تم دعم المركز بعددٍ من العيادات الاستشارية بالمركز، حيث خصص يوم الأحد لعيادة الباطنية والاثنين للأطفال والثلاثاء للنساء والولادة والأربعاء للجراحة والخميس لطب الأسرة، وقد استفاد من تلك العيادات الاستشارية قرابة ٢٠٠ مراجع خلال أسبوع.
فيما حولت المبنى القديم للعمل كمركز طوارئ من الساعة ٤ عصرًا حتى الثامنة صباحًا طيلة أيام الدوام الرسمي فيما يستقبل المستفيدين على مدار الـ٢٤ ساعة في يومي الجمعة والسبت.
يُشار إلى أن "صحة عسير" قد شغلت مركز صحي جنوب بارق ومركز صحي شرق المنظر كمراكز مستحدثة، كما أعادت تشغيل عدة مراكز بعد استئجار مبانٍ أخرى شملت مركز صحي القريحاء ومركز صحي وادي السيال ومركز صحي ضحى سيالة ومركز صحي المسلمة.
، تجهيزات حديثة وعيادات استشارية لمركز صحي بارق الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.