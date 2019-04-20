، "حماية عفيف" تختتم فعاليات معرض "أسرة بلا عنف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة جهات عدة.. وهدف للتوعية والتثقيف

اختتمت وحدة الحماية الاجتماعية بمحافظة عفيف مساء اليوم المعرض التوعوي "أسرة بلا عنف"، الذي أقامته في الصالات العامة بالمحافظة بمشاركة جهات عدة.

وشهد المعرض من انطلاقته يوم الأربعاء الماضي حضورًا كثيفًا من فئات الأهالي كافة. وهدف المعرض لتعريف المجتمع بخدمات مراكز الحماية، إلى جانب إبراز أهمية الترابط الأسري، ودوره في صناعة جيل مستقر ومتميز.

وتضمنت الفعاليات توزيع المنشورات التثقيفية، والتعريف برقم تلقي البلاغات (١٩١٩)، وإقامة مسابقات وأسئلة حول كيان الأسرة الآمنة، وأشكال العنف، والخطوات الصحيحة للتعامل حين وقوع شيء من العنف، أو اختلال أحد أركان الأسرة، والطريقة الصحيحة للتواصل مع الجهات المختصة للاستشارة وطلب المساعدة.

يُذكر أن المعرض والفعاليات دشنهما محافظ عفيف رشيد الجبرين يوم الأربعاء الماضي على أرض الصالات العامة، وانطلقت بمشاركة التعليم والبلدية ومركز التأهيل والغرفة التجارية والمعهد الصناعي وجمعية إنسان، إضافة لجمعية أمانة الخيرية.