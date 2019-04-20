مواطن يُصدَم بوفاة طفلته بمستشفى الملك فهد بجازان دون إبلاغه.. ويكشف ما وجده بجثمانها لحظة تفقدها

روى مواطن تفاصيل وفاة طفلته في حضانة مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، مشيراً إلى أنه تفاجأ بخبر وفاتها عند زيارته لها وأن المستشفى لم يقم بإبلاغه.

وأوضح المواطن أحمد سوادي ، أنه قد زار طفلته قبل الوفاة بيوم وأبلغه الأطباء أن حالتها تتحسن وسيقومون بنزع الأكسجين تدريجياً .

وأضاف المواطن ، أنه فوجىء عند زيارته للطفلة بعدم وجودها في الحضانة وأبلغوه أنها في الصيدلية، وبعد جدال تبلغت زوجته من الممرضات بوفاتها .

من جانبه أوضح محمد دراج ، المتحدث باسم “صحة جازان” ، بحسب سبق ، أن الطفلة كانت تعاني من عدة مشاكل صحية؛ وهي خداجة شديدة استوجبت بقاءها على جهاز التنفس الصناعي؛ بسبب تناذر العسرة التنفسية الشديدة مع وجود انضباب كيلوسي في الصدر وعدم انغلاق القناة الشريانية” ، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من الاتصال على عائلة الطفلة لعدم وجود أرقام تواصل .

ورد المواطن على تصريحات المتحدث ، مؤكداً أن أرقام التواصل موجودة بالملف ، مضيفاً : “لوحظ وجود كسر أو ضغط بشكل فوري بالقفص الصدري الأيمن وقت الغسيل وهو ما دعانا للمطالبة والتأكيد بفتح تحقيقات وعرض مقطع مرئي كامل ليوم الوفاة، كما تم ملاحظة وجود خياطة لمكان الأنبوب الذي تم عمله لها تحت الإبط الأيسر وحلق شعر رأسها”.