أول تعليق من الشقيقتين الهاربتين مها ووفاء السبيعي تكشفان سبب هروبهما من المملكة

زعمت الفتاتان مها السبيعي وشقيقتها وفاء أن سبب هروبهما من السعودية هو تعرضهما للتعنيف من قبل أقاربهما.

وقالت وفاء إنها اختارت مغادرة السعودية بملء إرادتها وإنها لم ترتكب جريمة لمغادرة المملكة على حد قولها.

وأضافت في تصريح لـ CNN ”عليّ أن آخذ إذنًا للقيام بأي شيء، للحصول على وظيفة أو الانتقال إلى مكان جديد أو الزواج، هذه الخيارات نحن لا نمتلكها وفقا لزعمها .

من جهتها قالت مها: ”والدي يضربني أمام طفلي“، متحدثة عن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام والذي تركته خلفها في السعودية قبل هروبها، مضيفة: ”هذا كان أكبر دافع للمغادرة، عشت تحت رحمة أقاربي الذكور، وأفضل الموت على هذه الحياة.“

هذا وكانت السفارة السعودية في جورجيا أصدرت بيانًا قالت أن جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا ساريا المفعول.. إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة“.