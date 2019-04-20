أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1439/ 1440هـ. وأوضحت الإدارة أن النسبة العامة لشاغلي الوظائف التعليمية المنقولين بلغت 23%، والنسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين 18%. وأشارت إلى أن فترة الاعتراض على حركة النقل الداخلي ستكون متاحة إلكترونيًا خلال الفترة من 15 – 24/8/1440 هـ، موضحة أن الاستعلام عن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج “نور” عبر الرابط ، والاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط .

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كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تعلن نتائج حركة النقل الداخلي بالرياض وهنا رابط النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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