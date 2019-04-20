قراءة في حياة عبدالمجيد اسامة شبكشي

ولد أسامة شبكشي وزير الصحة السعودي السابق، عام 1943، والدته هي عزة محمد رفيع لنجاوي، أما والده فهو عبدالمجيد شبكشي، الذي شعر بمرارة اليتم في صباه عندما توفي والده في السودان خلال رحلة عمل، فاعتمد على نفسه في سن مبكرة.

وما أن أتم دراسته في مدرسة «الفلاح» حتى التحق بوظيفة في إدارة البرق والبريد، ومنها انتقل إلى شرطة جدة، التي تدرج في مناصبها حتى أصبح مديراً لها في خمسينيات القرن الماضي.

وكان عبدالمجيد رمزاً من رموز المجتمع والأدب والثقافة في الحجاز، وصاحب إسهامات صحفية من خلال صحيفة «البلاد»، بل صار في الستينيات رئيس تحريرها، وبالتالي عضواً في الوفود الإعلامية التي رافقت الملك فيصل بزياراته الخارجية العديدة، طبقاً لما ورد في كتاب «عبدالمجيد علي شبكشي.. رجل الأمن والصحافة والأدب»، الذي نشره ولداه فوزي وأسامة عام 2011، ومن إعداد الكاتب محمد المنقري.