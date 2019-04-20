بالأرقام.. أمين الشرقية يكشف حجم المشروعات الضخمة في المنطقة منذ 2018

كشف أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، عن أبرز المشاريع التنموية التي نفذتها «وكالة التعمير والمشاريع» خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019، مؤكدًا الحرص على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع الأعمال المنفذة، بما يحقق أعلى معايير الأداء.

وقال المهندس فهد بن محمد الجبير: إن هذه المشاريع تضمَنت مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي بلغت 38 محطة بالأحياء، و 11 محطة بالأنفاق تخدم معظم أحياء الحاضرة؛ حيث يتم القيام بأعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية والنظافة بشكل دوري.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بأطوال 28253 مترًا؛ كخطوط رئيسية بحاضرة الدمام، إلى جانب الانتهاء من 3904 خطوط فرعية لشبكات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة، وكذلك 351 غرفة تفتيش شاملة؛ لتنظيف المناهيل ومصائد الأمطار.

وتابع الجبير، الحديث عن الأعمال التي نفذتها «وكالة التعمير والمشاريع»، منذ العام الماضي، قائلًا: أنهت الأمانة العمل على خطوط الطرد بأطوال 11701 متر طولي، إلى جانب 12 غرفة صمامات بالمحطات على مستوى حاضرة الدمام حتى نهاية العام المنصرم 2018، مع العلم أنه جاري العمل على الانتهاء من عدد من المشاريع خلال العام الحالي في الأحياء غير المخدومة بشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار، والتي تخدم المواطنين مستقبلًا.

وأكد الجبير، أن الأمانة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية المهمة في حاضرة الدمام، موضحًا أنه تم تنفيذ نحو 140000 ألف متر طولي من الشوارع المسفلتة بمعظم أحياء حاضرة الدمام، من خلال تنفيذ 8 مشاريع تنموية، شملت أعمال التطوير والسفلتة والأرصفة لعدد 30 حيًا وشارع رئيسي، أبرزها، في الدمام (أجزاء من شارع الأمير محمد بن فهد، وطريق الخليفة أبوبكر الصديق، وشارع الخليفة علي بن أبي طالب)، وفي الخبر (شارع الأمير حمود بن عبدالعزيز، و أجزاء من شارع صلاح الدين الأيوبي، وشارع عبدالرحمن بن الأرقم، وشارع الأمير مشاري)، بالإضافة إلى بعض شوارع حي الجامعة وحي الدوحة بالظهران، وكذلك فتح وتنمية شوارع بضاحية الملك فهد بالدمام، إلى جانب العديد من الشوارع الفرعية الأخرى وجاري طرح وتنفيذ 15 مشروعًا للطرق لخدمة باقي الأحياء.

وتابع الجبير: إن أمانة الشرقية افتتحت خلال العام الماضي مشروع جسر ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر، وهو عبارة عن ثلاثة مستويات، ويعد من المشروعات الهامة التي أولتها الأمانة العناية؛ حيث إن الموقع يعتبر من أهم التقاطعات لمدينة الخبر، وله دور حيوي في تسهيل المرور من وإلى المدينة، موضحًا أن المشروع يتكون من جسر في اتجاه طريق الملك عبد العزيز، ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله، بإجمالي 2384 مترًا كطول كلي للمشروع؛ حيث يبلغ طول الجسر 664 مترًا، ويصل طول النفق إلى 837 مترًا.

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وواصل الجبير، استعراض ما تم تنفيذه من أعمال قائلًا: تم أيضًا تنفيذ جسر ونفق تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير نايف، وطريق الخليفة عثمان بن عفان بالدمام، وهو عبارة عن ثلاثة مستويات، ويُعد من المشاريع الهامة التي أولتها الأمانة العناية؛ حيث إن الموقع من أهم التقاطعات في المدينة، وله دور حيوي في تسهيل حركة المرور بين المدينة والطرق السريعة المجاورة مثل طريق (الجبيل ـ الظهران) السريع، وطريق (الدمام ـ الرياض) بطول 2690 مترًا؛ حيث بلغ طول النفق 826 مترًا، والجسر 926 مترًا، ودوار سطحي، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع 10 بالخبر، وهو من المشاريع التي أولتها الأمانة العناية لفك الاختناقات المرورية بحاضرة الدمام بطول 880 مترًا وعرض ثلاث مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى أعمال تطوير طرق الخدمة، وأرصفة المشاة ومواقف السيارات.

وعن أهم المشاريع التي تم إنجازها في وقت قياسي، أوضح الجبير: هناك مشروع تطوير وسط العوامية، الذي دشنه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية؛ حيث يتكون هذا المشروع من عناصر متعددة، وفي مقدمتها المركز الثقافي بمساحة 5323 مترًا مربعًا، والذي يُعتبر قلب المشروع، ويتكون من ثلاثة مبانٍ، تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسية، ويتضمن المركز مكتبة وقاعة مؤتمرات ومعارض، وكذلك الأبراج التراثية، التي تُعتبر من أبرز المعالم في المشروع، وهي خمسة أبراج بمساحة 866 مترًا مربعًا، صممت لتكون مرجعًا بصريًا تُرشد الزائرين بوجهتهم، وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة، وتتميز هذه الأبراج بجدرانها الطينية السميكة ذات النوافذ الضيقة.

وأفرد الجبير، الحديث عن مشروع وسط العوامية، قائلًا: إنه يحتوي على المبنى التراثي بمساحة 1200 متر مربع، وصُمم بهوية معمارية جميلة، وتميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة، ويحيط بالفناء ممر مظلل بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي الذي يُقدر بمساحة إجمالية 4327 مترًا مربعًا، ويتكون من سبعة مبان متفاوتة الأحجام، في كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كمقاه أو استراحات للزائرين، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء؛ حيث يحتوي المشروع على حوالي 94 ألف متر مربع من الحدائق والمتنزهات؛ منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة؛ لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة، التي تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، كما يوفر المشروع 250 موقفًا للسيارات.

وتابع قائلًا: يتضمن المشروع عددًا من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة ثقافية وسياحية،؛ لخدمة سكان وزوار المنطقة، وقد استُخدمت عدة عناصر في التصميم الخارجي كالمعالم التاريخية مثل الأبراج، وعيون الماء القائمة التي رُبطت ببعضها البعض بواسطة قنوات تمثل القنوات المستخدمة قديمًا للري.

وأضاف: كذلك تم افتتاح مشروع الشاطئ بلازا بالدمام في العام المنصرم 2018، وهو عبارة عن تطوير منطقة الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، إضافة إلى ممشى بطول 1200 متر، وعمل ساحات مفتوحة ومرصوفة بالبلاط المتداخل، والبلاطات الخرسانية الممشطة يتخللها أحواض زراعية ومسطحات خضراء، وساحات للألعاب مظللة ومواجهة لشاطئ البحر، لافتًا إلى أن أمانة الشرقية عمدت إلى إضاءة المنطقة بأعمدة إنارة تجميلية، إلى جانب تزيينها بنافورة مياه، ويحيط في النافورة من الجانبين مجسَم جلسات، إضافة إلى وجود مصلى يخدم المنطقة.

وبشأن ما تم إنجازه خلال العام 2019، أوضح الجبير، أنه تم الانتهاء من 3 مشاريع تنموية؛ تُساهم في انسيابية الحركة المرورية بالدمام، وهي: نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وكذلك جسر تقاطع شارع الأمير نايف مع الخليفة علي بن أبي طالب، إلى جانب جسر تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع شارع 28، والتي قام بافتتاحها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في العام الجاري 2019 .

وشدد الجبير، على أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، فيما لفت الجبير، إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.