مواطن سعودي يُهدي زوجته المتوفاة مسجدًا يتسع لـ1200 مصلٍ

قصة وفاء بين الأحياء والأموات
أهدى مواطن من حائل زوجته المتوفاة قبل خمسة أعوام، مسجدًا يسع لنحو 1200 مصلٍ؛ ما أثار استحسانًا لدى قطاع عريض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تجاوبوا وتفاعلوا مع لمسة الوفاء التي أظهرها الزوج لرفيقة الحياة، حتى بعد وفاتها.
وقد غرَد المواطن فهد بن عبدالله التميمي عبر «تويتر» لزوجته، قائلًا: «غاليتي.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. هذا هو مسجدك وسيفتتح هذا الأسبوع بإذن الله.. أنا أعرف حبك وحرصك على عمل الخير». وقد لاقت هذه التغريدة تجاوبًا واسعًا من جانب الأصدقاء ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي.
وأهدى التميمي، المقيم في حائل، زوجته التي توفيت وهي صائمة قبل خمسة أعوام، وتحديدًا في السابع من رمضان 1435 هجرية، مسجدًا في ضاحية قفار جنوب مدينة حائل، يسع 1200 مصلٍ؛ ليكون صدقة جارية، معتبرًا أن هذا جزء من رد الجميل، ووفاء لسنوات العِشرة التي جمعتهما معًا.
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