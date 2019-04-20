«المرور» توجِّه نصائح للسلامة المرورية أثناء فترة الاختبارات

طالبت بتجنُّب مواقع التفحیط والتجمھر..
وجھت الإدارة العامة للمرور نصائح للسلامة المرورية، بالتزامن مع اختبارات نھاية العام.
ونصحت إدارة المرور في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الطلاب بالحرص على أخذ قسط كاف من النوم، والتأكد من جاھزية المركبة وسلامتھا، والتأكد من حمل رخصة القیادة واستمارة المركبة.
وطالبت إدارة المرور أولياء أمور الطلبة، بضرورة حمل ذويهم على التحرك باكرًا لتجنب فوات موعد الاختبار، والابتعاد عن مواقع التفحیط والتجمھر وعدم المشاركة فیھا.
ويؤدي صباح غد ملايين الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مناطق المملكة، اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ .
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