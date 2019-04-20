الاتحاد العالمي للشعراء يُكرِّم الإثنين الأمير نواف بن فيصل

يعقد الاتحاد العالمي للشعراء بعد غدٍ الإثنين، مؤتمره السنوي التاسع في مدينة دبي، بحضور نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين في قاعة المؤتمرات بفندق جراند حياة دبي.

وأوضح رئيس الاتحاد العالمي للشعراء الدكتور عبدالله الخشرمي أن الاتحاد يسعده اختيار الأمير الشاعر نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود لتكريمه في مؤتمره السنوي، كشاعر يحاكي الإنسانية في شعره ويلامس بأحاسيسه كل متذوقي الشعر.

جاء اختيار الأمير نواف للتكريم هذا العام، بعد التشاور مع عدد من الشعراء والمثقفين ومن خلال رصد ومتابعة من قبل أعضاء الاتحاد العالمي للشعراء.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد سبق وكرَّم عددًا من الشعراء في العالم العربي، أبرزهم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.