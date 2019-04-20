80 ألف طالب وطالبة في عسير والدوادمي والدواسر يؤدون غدًا اختبارات نهاية العام

يؤدي غدًا الأحد، أكثر من 46 ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس محايل عسير.

وأوضح مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أن قادة وقائدات المدارس مستعدين لاختبارات الفصل الدراسي الثاني في 315 مدرسة، مثمنًا جهودهم في التهيئة والاستقبال لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا؛ حيث يساندهم في الميدان التربوي يوم غدٍ، تنفيذ خطة الجولة الميدانية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة؛ لمتابعة سير العمل خلال فترة الاختبارات 360 من المشرفين والمشرفات.

وأكد آل شريم ضرورة الإشراف المباشر على الطلاب بين الفترتين، وعدم السماح لهم بالخروج من المدرسة، مع ضرورة حث الطلاب على التوجه إلى منازلهم بعد الانتهاء من تأدية الاختبارات حفاظًا على سلامتهم، واتباع جميع الإجراءات النظامية التي تضمن المحافظة على سلامة الكتاب المدرسي من العبث به مما يسيء إلى الجهود المبذولة ويمتهن قداسة ما يحويه المقرر العلمي والصفحات التي لا تخلو من الآيات والأحاديث الشريفة، مع ضرورة التوعية والتنبيه بهذا الشأن.

وفي وادي الدواسر، يؤدي غدًا الأحد، أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 - 1440هـ وسط تكامل وجاهزية منظومة عمل الكوادر التعليمية والإدارية في الإدارة والمدارس.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري إلى أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في المدارس كافة، وتشكيل لجانٍ للاختبارات في كل مدرسة، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة.

Advertisements

ولفت النظر العُمري إلى أن أكثر من 100 مشرف ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان، وسيقوم المرشدون الصحيون في المدارس بتقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للمحتاجين، داعيًا قادة وقائدات المدارس إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات.

ويتوجه أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة الدوادمي المتوسطة والثانوية، الأحد، إلى قاعات الاختبارات بمدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ.

وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن الإدارة والقطاعات التعليمية التابعة لها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الثاني في يسر وسهولة وفي بيئة تربوية مناسبة، مشيرًا إلى تكليف عدد من

المشرفين والمشرفات بالإدارة بمتابعة سير الاختبارات في المدارس ميدانيًّا، وحل الإشكالات التي قد تحدث أثناء عملية الاختبارات، والرفع أولًا بأول بتقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات.

ودعا قادة وقائدات المدارس إلى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات، متمنيًا لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام التوفيق والنجاح.