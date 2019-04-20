السعودية اليوم / فعالية "كشتة الأولين" تجسد عراقة الماضي بمهرجان السيارات الكلاسيكية الثالث بيريدة



بريدة 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

جسد مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية الثالث بيريدة ، أصالة الماضي العريق بكل مايحمله من أبعاد ، باستعراضه لمجموعة من السيارات القديمة ، مع مايقدمه المهرجان من فعاليات تبرهن شغف من عاش في صحاري الجزيرة العربية منذ القِدم بالسيارات التراثية .

واستهوت فعالية " كشتة الأولين" التي تحوي أواني قديمة وشبة نار تحيط بها دلال القهوة والمحماس وصوت دقات النجر مع أنغام الربابة ، زوار المهرجان بمختلف اهتماماتهم ، حيث تعكس هذه الفعالية تراث الأجداد وتاريخ المنطقة القديم.

وأوضح المشرف على الفعالية عبدالله الحربي أن المهرجان يعيد للذاكرة الزمن الماضي بكل مايحمله من بساطه وعفوية ، مشيراً إلى أن فعالية " كشتة الأولين " تشهد إقبالاً كبيراً من قبل زوار المهرجان لما تحمله من تفاصيل شيقه ومحاكيه للرحلات البرية قديماً ، مشيداً بمايقدمه المهرجان من برامج وفعاليات مثاليه هادفه .

يذكر أن مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية الثالث بيريدة يتضمن عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة, كما يعد ملتقاً سنوياً لعشاق هذه الهواية من المملكة ودول الخليج العربي .

// انتهى//

21:47ت م

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