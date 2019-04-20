السعودية اليوم / مقتل عنصر في قوة الأمم المتحدة في مالي



باماكو 15 شعبان 1440 هـ الموافق 20 إبريل 2019 م واس

قتل عنصر في قوة الامم المتحدة في مالي وأصيب أربعة آخرون اليوم إثر انفجار لغم لدى مرور قافلتهم وسط مالي.

وأفاد بان للقوة الأممية في مالي بأن قائد القوة محمد صالح نظيف يدين بشدة الهجوم الجبان الذي استهدف قافلة للقوة الاممية وتسبب بمقتل جندي فيها إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة عند محور دوينتزا-بوني، موضحًا أن أربعة جنود آخرين لحفظ السلام أصيبوا وفق حصيلة مؤقتة.

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20:22ت م

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