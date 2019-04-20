، النصر يفتح ملف الآسيوية بتدريبات لياقية وفنية للمواجهة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم السبت استعداداته لمباراة الفريق مساء الثلاثاء القادم أمام الزوراء العراقي ضمن دوري أبطال آسيا والتي ستُقام في العراق.

حيث التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة، ثم انطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة أجراها مدرب الفريق فيتوريا، فيما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في مباراة الفتح بتمارين لياقية خفيفة وجدوا بعدها في غرف الجاكوزي والساونا.

كما أجرى مدرب الفريق عددًا من التدريبات التكتيكية للاعبين قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

وسيواجه النصر نظيره نادي الزوراء العراقي يوم الثلاثاء على ملعب كربلاء الدولي في مدينة كربلاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.