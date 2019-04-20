، وكيل "الإسلامية": من يخالف التعليمات من الأئمة والخطباء والدعاة سينال العقاب ولا بد من الحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن "المنبر أمانة والإمامة مسؤولية على الجميع"

شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تطبيقها الحزم ضد كل من يخالف التعليمات أيًا كان من الأئمة أو الخطباء أو الوعاظ أو المرشدين أو الدعاة، مؤكدة أن "المنبر أمانة والإمامة مسؤولية على الجميع".

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، في حديثه لقناة "الرسالة": "هذا مبدأ في الوزارة بقيادة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن من يخالف التعليمات أيًا كان من إمام أو خطيب أو واعظ أو مرشد أو داعية أيًا كان، فإن العقاب سيناله!".

كما نوه "الصامل" بدور خطباء الجمعة منذ عقود إلى يومنا الحاضر في تثقيف الناس وإرشادهم في خطب الجمعة، مستدركًا: "نعم هناك قلة قليلة، لا تكاد تذكر، تُعالج بطريقة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، ولا بد من الحزم ضد كل من يخالف التعليمات".

وأشار الصامل إلى أن الوزارة أطلقت برنامج حملة "لحمة وطن" الذي عم جميع أرجاء المملكة بأكثر من 50 ألف منشط، وبرنامج "حماية" الذي استهدف فئات الشباب من الذكور والإناث لتأكيد أهمية الوحدة واللحمة الوطنية والاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر وعلى مبادئ الوسطية والاعتدال والتحذير من خطر الغلو والإرهاب والتطرف والجماعات الإرهابية.